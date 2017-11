Gemeinde verzählt sich, Familie rückt nach

Ostermundigen

Der gleiche Fehler wie jetzt in Münsingen passierte vor fünf Jahren in Ostermundigen. Bei den Gemeinderatswahlen gelangte ein Stapel mit 162 unveränderten CVP/GLP-Listen in ein Couvert mit EVP-Listen. Damals fiel einem CVP-Vertreter auf, dass die CVP/GLP nur auf 15 unveränderte Wahllisten kam. Der Gemeinderat korrigierte am Tag nach der Wahl den Fehler, liess aber nicht nachzählen. Die EVP drohte mit einer Beschwerde, verzichtete letztlich jedoch darauf. Die Korrektur hatte zur Folge, dass CVP-Gemeinderat Synes Ernst doch gewählt wurde. Dafür musste Gerhard Baumgartner (EVP) seinen Sitz räumen. rei