Gemeinde Muri will Privatweg enteignen

Die Geschichte hält die Behörden schon mindestens zehn Jahre auf Trab, und bis zu ihrem – hoffentlich guten – Ende werden wohl noch viele Jahre verstreichen. Damit jedenfalls rechnen in Muri viele, auch wenn die Behörden in diesem Dossier gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen haben. Auf den ersten Blick mutet die Publikation ja so unverfänglich an wie vieles, was im Anzeiger zu lesen ist. «Überbauungsordnung Ausbau Eichholzweg, öffentliche Mitwirkungsauflage» heisst es in ihrem Titel, doch: Eichholzweg? Da war doch was.

Genau. Seit Jahr und Tag versuchen Architekten und Eigentümer, hier ein Stück Land an aussichtsreicher Lage zu überbauen. Doch sie hatten die Rechnung ­ohne die vielen Spaziergänger gemacht, die den Weg als ruhige Waldpromenade schätzen. Und vor allem ohne die Familie, deren Haus gleich oberhalb der geplanten Neubauten steht: Dreimal zog sie ein Baugesuch durch die Instanzen, und dreimal erhielt sie recht. Streitpunkt war, zumindest offiziell, der Eichholzweg. Er hätte für die geplante Überbauung mit ihren damals neun Wohnungen ausgebaut werden sollen.

Redimensioniert

Heute ist das Schnee von gestern. Vor fünf Jahren wurde das Areal plötzlich an die heutigen Besitzer verkauft, an die Makana GmbH um Architekt Daniel Messerli aus Bern und Muri sowie an Reto Marti aus der ­Familie des Baukonzerns Marti. Sie redimensionierten das Projekt kräftig, auf nur noch zwei Gebäude mit drei Wohnungen.

Das Problem mit der Zufahrt blieb aber – und damit hat die ­aktuelle Geschichte zu tun. Sebastian Mävers betont zwar, dass der Eichholzweg für das kleinere Bauvorhaben nicht wesentlich verbreitert werden muss. Der Leiter Hochbau und Planung sagt aber auch: Erst mit einer Überbauungsordnung schaffe die Gemeinde die Grundlage für eine allfällige Enteignung.

Aktuell gehört der Weg nämlich den Anstössern. Allen voran der streitbaren Nachbarsfamilie – sie hat ihr Stück am Privatweg erst vor drei Jahren gekauft, als das Hin und Her längst lief.

Schleppend

Mävers sagt offen, dass die Zufahrtsrechte für die Neubauten bisher in Verhandlungen nicht zu regeln waren. Wenn die Gemeinde den Weg nun ins Eigentum übernehmen wolle, mache dies auch inhaltlich Sinn. Sobald er zu mehreren Gebäuden führe, komme ihr von Gesetzes wegen die Erschliessungspflicht zu.

Ob das die Betroffenen schlucken? Weitere Verfahren sind absehbar, zumal der Weg an den neuralgischen Stellen ja den heutigen Normen baulich angepasst werden soll. Nur schleppend kommt auch die Überbauung selber voran. Zwar hat die Gemeinde die Baubewilligung erteilt, doch wegen einer Beschwerde steckt das Vorhaben fest. Ob hinter dem neuerlichen Gang durch die Instanzen wieder die Nachbarsfamilie steckt? Dazu darf sich Mävers im laufenden Verfahren nicht äussern. (Berner Zeitung)