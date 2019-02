Staatsgeld ist eingeplant

Die Eventhalle soll bis zu 9000 Personen Platz bieten. Zudem ist ein Kongresssaal mit 1200 Plätzen geplant. Dieser stiess beim Kursaal auf Kritik, weil er einen ähnlichen Saal betreibt. Das Budget für die neue Eventhalle beträgt 80 Millionen Franken. Auch nach dem Einstieg von HRS rechnet Bernexpo nach wie vor mit Geld von der öffentlichen Hand, um die Eventhalle zu realisieren. «Wir gehen weiterhin davon aus, dass Stadt und Kanton Bern sowie die Burgergemeinde sich für einen starken Messeplatz einsetzen und die in Aussicht gestellten Beiträge leisten werden», sagt Franziska von Weissenfluh.

Enthusiasmus bei der Stadt

Das sieht auch der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) so. «Der Gemeinderat will, dass die neue Eventhalle kommt. Sie ist wichtig für den Messeplatz Bern. Die Stadtregierung hat im Jahr 2015 einen Beitrag von 15 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Dies gilt bei unveränderten Rahmenbedingungen nach wie vor.» Auch die Tatsache, dass Bernexpo die Mehrheit an ihren Immobilien abgeben will, «ändert daran nichts», erklärt von Graffenried. «Für uns ist wichtig, dass Bernexpo Generalmieterin der Hallen bleibt», fügt er an.

Und über die Wahl von HRS als Partnerunternehmen zeigt sich von Graffenried erfreut: «HRS ist ein seriöser Partner, der auch in Bern bekannt ist. Das Unternehmen verfügt über eine grosse Erfahrung bei der Entwicklung von Immobilienprojekten. Nun warten wir auf das Ergebnis der Verhandlungen.»

Zögern beim Kanton

Deutlich zurückhaltender ist die Tonalität beim Kanton Bern. Dieser hatte in der Vergangenheit einen Beitrag in gleicher Höhe, wie ihn die Stadt bezahlt, in Aussicht gestellt. Die zuständige Volkswirtschaftsdirektion betont die Wichtigkeit des Neubaus: «Eine Eventhalle ergänzt das Angebot am Standort und ist für die Entwicklung des Messeplatzes und Veranstaltungsortes Bern wichtig», heisst es in einer Stellungnahme. Aber einen konkreten Betrag, mit dem Bern­expo rechnen kann, will die Direktion nicht in Aussicht stellen.