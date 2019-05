Gelb-schwarzes Bern: Freinacht und Meisterfeier

Nach dem Spiel am Samstagabend erhält der Meister bekanntlich den Pokal, danach herrscht in der Stadt Bern Freinacht. Diese geht fast nahtlos über in den Meisterumzug vom Sonntag und die anschliessende Feier im Stade de Suisse.

Ab 14 Uhr wird auf dem Bundesplatz ein DJ von einem Truck aus Musik abspielen, ehe um 14.45 Uhr die YB-Mannschaft eintrifft. Ab 15 Uhr bewegt sich der Tross via Altstadt und Aargauerstalden zum Stadion. Dieses ist ab 15 Uhr gratis zugänglich, um 17 Uhr beginnt die offizielle Meisterfeier mit Teampräsentation, Konzerten und DJs. Um Mitternacht muss auch der feierwütigste Fan das Stadion verlassen.