Wie ein Gemeinderat

Umso erstaunlicher, dass der verantwortliche ARA-Verband Seeland Süd genau das nicht tun will. In einer E-Mail teilte er Mitte Woche mit, man werde das Geheimnis nicht bereits am Sonntagnachmittag, sondern erst am Dienstagvormittag lüften. Dann hätten sich an der Gemeindeversammlung von Montagabend auch die Leute im bernischen Münchenwiler zum 62,9-Millionen-Kredit geäussert. Mit 13 von alles in allem 17 Voten sei damit das Zwischenresultat bereits etwas kompletter.

In den Augen von Präsidentin Ursula Schneider Schüttel darf sich der Verband diese Freiheit herausnehmen. Sie betont, beim Urnengang vom Wochenende handle es sich nicht um eine Gemeinde-, sondern um eine Gemeindeverbandsabstimmung. Und weist darauf hin, dass sich der Verband über zwei Kantone erstrecke und die fünf Berner Mitgliedsgemeinden eben nicht an der Urne, sondern später an ihren Versammlungen über den Kredit befänden. Damit sei die gleichzeitige Stimmabgabe, wie sie vom Gesetz im Kanton Freiburg vorgegeben sei, von vornherein unmöglich.

In dieser Situation übernehme der Verbandsvorstand die Rolle des Gemeinderats, so die Rechtsanwältin und SP-Nationalrätin weiter. Er dürfe damit das endgültige Ergebnis des Urnengangs feststellen und öffentlich bekannt machen.

Eine laute Opposition

Vor allem aber erinnert Schneider Schüttel daran, dass vor Jahresfrist beim Urnengang zum neuen Feuerwehrzentrum in Murten das gleiche Vorgehen gewählt worden sei. Auch damals war ein freiburgisch-bernischer Gemeindeverband betroffen, auch damals stimmten die Freiburger gleichzeitig an der Urne und die Berner später an der Gemeindeversammlung ab. Und auch damals wurde erst anschliessend verkündet, dass der 13,8-Millionen-Kredit durchgekommen war – und dass er dies sogar allein mit den Stimmen aus Freiburg wäre.

Man habe das Abstimmungsverhalten im Bernbiet nicht mit Angaben über Resultate im Freiburgischen verfälschen wollen, erklärten die Verantwortlichen damals die verspätete Information. Die Angst vor einer Beeinflussung mag auch diesmal dem Entscheid des ARA-Vorstands Gevatter gestanden sein. Nur dass die Sache diesmal weit brisanter ist: Gegen die Baupläne in Muntelier läuft eine laute Opposition Sturm. Sie fürchtet hohe Kosten und eine Verschmutzung des Murtensees.