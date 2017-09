Gegner der Umfahrung akzeptieren Resultat

50,115 Prozent Ja gegen 49,885 Prozent Nein. 13 Stimmen Differenz bei insgesamt 5649 gültigen Stimmzetteln. So knapp ging am Sonntag die Abstimmung zur Entlastungsstrasse Nord in Münsingen aus. Der Ausschuss hatte dreimal auszählen müssen, bis das Resultat feststand.

In einer ersten Reaktion zogen die unterlegenen Linkspartien noch eine Beschwerde oder eine Nachzählung in Betracht. «Wir werden uns erkundigen, welche Möglichkeiten uns offenstehen», erklärte Vorstandsmitglied und Parlamentarierin Elisabeth Striffeler (SP).

So weit kommt es nun doch nicht. Der Vorstand habe entschieden, dass das Resultat akzeptiert werden müsse, so Strif­feler am Montag. Auch die Grünen verzichten darauf, das Ergebnis anzufechten. «Wir wollen keine schlechten Verlierer sein», sagt Präsident Jürg Schacher.

Benachteiligte Gegner?

Bei den Gegnern bleibt aber das Gefühl, benachteiligt worden zu sein. Die Befürworter liessen ihre Plakate viel länger hängen – sie hätten damit das Reglement ausgereizt, lautet der Vorwurf. Auch hätten sie für ihr Plakat ein Logo der Gemeinde verwendet.

Zudem erhielten die Pro-Argumente in der Abstimmungsbotschaft im Verhältnis 3:1 mehr Platz – bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament hatte das Stimmenverhältnis 2:1 gelautet. Der Gemeinderat wies die Vorwürfe am Sonntag zurück. (Berner Zeitung)