Einen Film, der 1965 analog gedreht wurde und der von einem Glockenaufzug in Sutz-Lattrigen handelt. Der Streifen gehört zu seinem eigenen Fundus und wird nun auf einer externen Festplatte gespeichert. Bereit für dieZukunft.

«Mir macht es einfach riesigen Spass, filmische Erinnerungen zu modernisieren und damit zu erhalten. Für mich selber wie auch für andere Leute», sagt Rolf Eggli. «Abspielgeräte und Projektoren für älteres Filmmaterial sind heute ja kaum noch vorhanden. Irgendwann geht es vergessen, verschwindet in der Versenkung.»

Dem wolle er mit seinem Hobby entgegenwirken. Und er betont: «Das Digitalisieren ist wirklich bloss eine Freizeitbeschäftigung. Ich verlange nichts dafür.»

Fünf Paar Socken

Seit 4 Jahren digitalisiert der pensionierte Betriebselektriker 16-Millimeter-, 8-Millimeter-, Super-8-Filme sowie gängigeVideowiedergabeformate. Das Know-how dafür hat er sich durch einschlägige Literaturangeeignet. Auch ein «enger Freund» habe ihn mit Fachwissen versorgt.

«Ich habe Freude daran, wenn ich auch anderen Leuten damit eine Freude bereiten kann.»

Mehr als 600 Aufnahmen hat Rolf Eggli bisher mit den diversen dafür notwendigen Geräten seiner Ausrüstung aufgemöbelt. Filme mit einer Länge von 120 Metern (25 Minuten)digitalisiert er in rund zweiStunden.

Dazu gehört das Reinigen der alten Bänder, das digitalisierte Aufnehmen des Materials, das Bearbeiten, das Schneiden und so weiter. Er investiert also viel Zeit in sein Hobby. Aber diese Zeit ist es ihm wert: «Ich habe Freude daran, wenn ich auch anderen Leuten damit eine Freude bereiten kann.»

Beispielsweise jenem «alten Müeti» aus Frutigen, das noch analoge Aufnahmen von einem Alpaufzug und dem Sennen besass. Nachdem die Frau den digitalisierten Film gesehen hatte, war sie so begeistert, dass sie Rolf Eggli spontan fünf Paar Socken und ein grosses Stück Käse schenkte. «Aber meine eigentliche Gage, das war ihre Freude.»