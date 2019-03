Der SVP-Stadtrat wittert dahinter eine «politische Mahnwache». Das schrieb er in einer Anfrage an den Gemeinderat. «Nicht nur für Passanten auch für die Mitarbeiter der Kantonspolizei ist diese Situation unhaltbar», glaubt er zu wissen. Er fragte die Regierung, wann sie gedenke, diese «politische Mahnwache im öffentlichem Raum» zu räumen.

Der Zeitpunkt zur Räumung sei noch nicht bestimmt, hält der Gemeinderat in seiner Antwort am Freitag fest. Ausserdem gebe es keine rechtlichen Bestimmungen zu einem solchen Mahnmal. «Das Tiefbauamt handhabt es so, dass aus Gründen der Pietät der Kontakt mit den Angehörigen, die das Mahnmal angebracht haben, sowie deren Wünsche im Vordergrund stehen», schreibt der Gemeinderat weiter.

Ermittlungen gegen Arzt

Der verstorbene 20-Jährige besuchte in der Nacht auf den 26. Dezember letzten Jahres in Bethlehem eine Goa-Party. Am Morgen danach wurde der unter Drogen stehende junge Mann von der Polizei aufgegriffen – auf sich trug er mehrere Dutzend Amphetamin-Pillen.

Als ein aufgebotener Arzt die Inhaftierung für vertretbar eingestuft hatte, verbrachte der Mann die folgenden Stunden auf der Polizeiwache am Waisenhausplatz. Am nächsten Morgen wurde er tot in der Zelle aufgefunden.

Die genaue Todesursache ist nach wie vor unklar. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen gegen den Arzt, der die Haft gutgeheissen hatte.