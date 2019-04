Gaswerkareal: Stockwerkeigentum ist vom Tisch

Mitte-links hatte für die bürgerliche Forderung kein Verständnis. In der Stadt fehle es in erster Linie an preiswertem Wohnraum, argumentierte sie. «Stockwerkeigentum ist Wohnraum für Privilegierte», sagte Nora Krummen (SP/Juso). Solcher müsse aber nicht auf städtischem Boden gebaut werden, schliesslich sei dies «so ziemlich das Einzige, was der Markt selber hinkriegt».

Auch Gemeinderat Michael Aebersold (SP) vertrat die Haltung, dass in erster Linie Genossenschaften den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum schaffen würden.

Rot-grüne Sonntagsreden

Der freisinnige Fraktionschef und Motionär Bernhard Eicher hatte zuvor Rot-Grün-Mitte (RGM) vorgeworfen, sich bloss in Sonntagsreden für eine Stadt für alle, für Partizipation und für durchmischte Quartiere einzusetzen. Statt offen in einen Prozess einzusteigen, wolle RGM zum Vornherein Leute sowie Wohn- und Eigentumsformen ausschliessen, die der Mitte-links-Mehrheit nicht genehm seien. «So dreist muss man erst mal sein», giftete Eicher.

Allerdings steht die Planung auf dem Areal nicht am Start, wo man sich in aller Offenheit einreihen könnte: Im Februar hatte der Gemeinderat nach einer langen Evaluation mit den Betreibern des Gaskessels entschieden, dass das Jugend- und Kulturzentrum auf dem Areal am bestehenden Ort gesetzt ist.

Letztes Jahr noch knapp

Mitte-links vertrat die Haltung, dass Lärmklagen wegen des Gaskessels wahrscheinlicher wären, wenn dereinst auch Wohnungseigentümer auf dem Areal lebten. Auch zum Schutz des Kulturzentrums sollen «Mietwohnungen mit toleranten Bewohnerinnen und Bewohnern» entstehen, sagte Franziska Grossenbacher (GB/JA).

Dafür hatten im Vorfeld auch die «Chessu»-Betreiber geworben. Gut zwei Dutzend von ihnen sassen auf der Tribüne und warteten erst einmal zwei Stunden, bis es nach weiteren 1,5 Stunden Pause endlich um ihre künftige Nachbarschaft ging.

Im Januar 2018 war die gleiche Frage noch sehr knapp beantwortet worden. Als damals die Rahmenbedingungen für die Planung besprochen wurden, scheiterte die Forderung nach Stockwerkeigentum am Stichentscheid der Ratspräsidentin Regula Bühlmann (GB). Jetzt ist das Verdikt eindeutig, auch dank einer geschlossenen GFL.

