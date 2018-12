GFL will höhere Steuern

In den nächsten Jahren verschlinge die Gebäudeinfrastruktur 65 bis 70 Millionen Franken, sagt Präsidentin Madeleine Graf. Davon fielen allein 50 Millionen auf den Unterhalt. Das seien riesige Summen. «In den letzten Jahren ist geschlampt worden.»

Der Gemeinderat anerkenne den Nachholbedarf bei den Liegenschaften, sagt Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP). «Aus unserer Sicht geht es aber nicht darum, Gebäude zu flicken, die in die Jahre gekommen sind.» Sondern die Bedürfnisse von heute und morgen abzuklären, um bedarfsgerecht in die Zukunft investieren zu können. Dafür sei auch die Schulraumplanung in Auftrag gegeben worden, die nun vorliege. Sie habe einen Horizont von 20 Jahren.