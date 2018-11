Fussgängerin von Auto erfasst und verletzt

Am Wegmühlegässli kam es auf Höhe des Sportplatzes zum Unfall. Bild: Google Streetview

In Bolligen ist am Freitagmorgen eine Fussgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 42-jährige Frau bog von einem Fussgängerweg in das Wegmühlegässli, als es zum Zusammenprall mit einem Auto kam. Der 76-jährige Autolenker blieb unverletzt.