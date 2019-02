Statt Fahrer und Fahrzeug am Bahnhof so lange stehen zu lassen, bis der Anschlusszug da und die Zeit für den Kurs zurück in die Dörfer gekommen sei, schicke man den Bus lieber noch auf eine Runde durchs Dorf. «Den Verkehrsbetrieben wird die letzte Minute abgetrotzt.»

Dass sich in einem so engen Korsett Unvorhergesehenes viel stärker auswirkt als früher, versteht sich von selber. «Heute stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit man den Winter noch in den Fahrplan einbauen kann. Und inwieweit man in Kauf nimmt, dass ein Anschluss hin und wieder nicht funktioniert.»

Steiner weist darauf hin, dass letztlich die Politik bestimmt, wie ein Fahrplan aussieht. Die öffentliche Hand legt fest, welche Gebiete wie dicht mit Bahn und Bus erschlossen werden, und steht dafür finanziell auch gerade.

In diesem Umfeld könne es durchaus vorkommen, dass mal ein Konzept umgesetzt werde, das nur wenig Spielraum biete und sich deshalb nicht immer zuverlässig einhalten lasse. Weil man gleichzeitig wisse, dass die Gegenleistung für die eingesetzten Steuergelder sehr gut sei.

Es ist Morgen für Morgen dasselbe. Wenn zur besten Pendlerzeit in Kirchdorf das 7.14-Uhr-Postauto nach Wichtrach vorfährt, sind die Plätze schon gut belegt. Oft ist der Bus auch zu spät dran, gerade im Winter, wenn die Strassen schlecht sind, mehr Pendler als gewöhnlich zusteigen und der Chauffeur zusätzliche Billette verkaufen muss. Das alles kostet Zeit, die eigentlich nicht vorhanden ist.

Denn in Wichtrach bleiben zum Umsteigen auf die S-Bahn nach Bern gerade mal zwei Minuten – nach Fahrplan. Entsprechend steigt im Bus die Nervosität, bei den Fahrgästen genauso wie beim Chauffeur, der sich redlich bemüht, den Anschluss doch noch zu erwischen.