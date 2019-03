Fünfmal Sirenen-Fehlalarm in der Schosshalde

Update zu gestern: Die Ursache zum Fehlalarm in #Bern wird nun durch die zuständigen Stellen geklärt. Mehr dazu hier: https://t.co/rfxbbm4GT5 — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 19. März 2019

Die Sirene, die sich auf dem Dach der Pädagogischen Hochschule (PH) an der Weltistrasse befindet, wurde am Montagabend schliesslich deaktiviert. Bis es so weit war, dauerte es eine Weile. Zwar ist es ausschliesslich die Kantonspolizei, die einen Alarm auslösen kann, deaktivieren kann sie eine fehlerhafte Sirene jedoch nicht aus ihrer Zentrale heraus. Deshalb musste ein Zivilschutzmitarbeiter ausrücken, wie Thomas Jauch erklärt. Er ist Leiter Kommunikation des regionalen Führungsorgans Bern plus.

Dort musste im Estrich des PH-Gebäudes wortwörtlich «der Stecker gezogen werden». Dass die Sirene in der Schosshalde nun abgeschaltet ist, stelle kein Problem dar, weil im Katastrophenfall auch «Nachbarssirenen» gut hörbar wären, meint Jauch. Denn die Stadt Bern verfügt mit 40 Sirenen in dieser Hinsicht über eine umfangreiche Abdeckung. (mib)