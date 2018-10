Fünf Verletzte nach Streifkollision

Am Samstag um 00.20 Uhr knallte es auf der Bernstrasse in Nidau. Ein Auto, das vom Guido-Müller-Platz in Richtung Autostrasse A6 unterwegs war, kollidierte kurz nach der Verzweigung Bernstrasse / Keltenstrasse aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Aufprall geriet letzteres ins Schleudern und prallte in einen Wildzaun.

Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Samstagabend schreibt, mussten beide Fahrzeuglenker und drei Mitfahrer des zweiten Autos mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Beide Autos erlitten Totalschaden. Die Bernstrasse musste für rund drei Stunden gesperrt werden.