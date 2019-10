Fünf Anrufe und ein Messerstich in Schwarzenburg

Mit 19 kam sie zum ersten Mal in die Schweiz, als Opfer von Menschenhändlern. Sie erlebte Gewalt und war selber schon gewalttätig. Einmal wurde sie in Ungarn zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Gemäss einem Gutachten leidet sie an einer Persönlichkeitsstörung.

Im Sommer 2018 kam sie via Österreich erneut in das Land. Ihren neuen Freund lernte sei am Bahnhof Bern kennen – und zog sofort bei ihm ein. Er war 55 und lebte in Schwarzenburg. Er war arbeitslos, aber hatte gerade eine psychische Krise bewältigt. Es ging wieder aufwärts.

Er lebte von der Sozialhilfe, eine mittellose Mitbewohnerin konnte er sich eigentlich nicht leisten. Wegen seiner Ex-Freundin kam es mit der Neuen hin und wieder zum Streit. Sie sei etwas eifersüchtig gewesen, sagte die Beschuldigte. Zwei traurige Leben, sagt die Verteidigerin.

Dann kam der Abend des 1. Oktober. Chaos in der Wohnung. Spiegelei und Wurst zum Nachtessen, sie trank viel Alkohol, beide kifften. Es gab Streit.

Aufnahmen vom Abend

Was passierte dann am Mühlegässli? Die Beschuldigte war keine grosse Hilfe. Mal konnte sie sich nicht mehr erinnern. Mal verstrickte sie sich in Widersprüche. Mal reagierte sie beleidigt, wenn ihr die Frage des Richters nicht passte. Man müsse sie nicht nach genauen Uhrzeiten fragen, sagte sie einmal, «ich bin keine Kuckucksuhr».

Staatsanwältin Müller schilderte dagegen detailliert, wie sich das Geschehen ihrer Meinung nach abgespielt habe. Sie stützt sich dabei unter anderem auf die aufgezeichneten Anrufe an die Sanitätspolizei. Der Auslöser des Streits sei die Ex-Freundin gewesen, die am nächsten Tag ihre Sachen aus der Wohnung habe holen kommen wollen. Dann rief die Beschuldigte die Sanitätspolizei an, erstmals um 21.07 Uhr.