«Früher hatten die Leute auch Angst vor den Joggern»

Samuel Hubschmid, warum sind Biker eigentlich so unbeliebt?

Samuel Hubschmid: So unbeliebt sind wir gar nicht. Dieser vermeintliche Konflikt wird oft ­etwas übertrieben. Es ist aber schon so: Biker sind schneller unterwegs als Wanderer, das macht einigen offenbar Angst. Mit den Joggern war das früher aber auch so. Als im Wald auf einmal Leute herumrannten, fühlten sich die Spaziergänger zunächst auch verunsichert.

Von rasenden Bikern geht aber eine grössere Gefahr aus.

Das stimmt so nicht. Im Vergleich zu den Wanderern ist die Anzahl der Selbstunfälle bei den Bikern klein.

Die Wanderer sind im Wald aber legal unterwegs, während die Biker sich oft nicht daran halten und abseits der festen Wege fahren.

Auch das ist gar nicht so klar. Aufgrund der bestehenden Gesetzesgrundlagen lässt sich im Kanton Bern kein explizites Bike­verbot ableiten. Gemäss Waldgesetz ist das Biken auf unbefestigten Wegen zwar nicht erlaubt. Es lässt sich aber darüber streiten, was man unter befestigten Wegen versteht. Das Strassenverkehrsgesetz, das den Zutritt der Radfahrer auf gewissen Wegen ebenfalls einschränkt, stammt zudem aus dem Jahr 1958 und ist nicht mehr zeit­gemäss.

Fakt ist: Waldeigentümer befürchten, dass sie am Ende dafür haftbar gemacht werden könnten, wenn ein Biker auf einem unbefestigten Weg in ihrem Wald einen Unfall baut. Finden Sie diese Angst unberechtigt?

Ja, diese Angst ist unberechtigt. Rein theoretisch könnte so ein Unfall vielleicht schon strafrechtliche Folgen haben für ei­nen Waldeigentümer. Die Eigenverantwortung der Biker wird aber so hoch eingestuft, dass es absolut unwahrscheinlich ist. Es gibt in der Schweiz keinen einzigen Fall, bei dem ein verunfallter Biker einen Wald­besitzer verklagt hätte.

Nebst dem Haftungsrisiko ­ärgern sich die Waldbesitzer auch über die Spuren, welche die Biker hinterlassen. Haben Sie dafür Verständnis?

Dieser Ärger ist absurd. Die Spuren, die durch die Erholungsnutzung im Wald entstehen, sind mit ein paar Kratzern vergleichbar – die Spuren der Forstnutzung hingegen mit einem Schlachtfeld. Abgesehen davon hinterlassen auch die Wanderer im Wald ihre Spuren, sowohl durch Abnützung wie durch ­Abfall, den sie liegen lassen.

Wie wichtig ist die Abstimmung zum Bundesbeschluss Velowege für die Biker?

Sehr wichtig. Mit der Änderung in der Bundesverfassung würden Bund, Kantone und Gemeinden die gesetzliche Grundlage erhalten, um für unser Anliegen – also eigene Velowege – aktiv zu werden. Ganz allgemein würde es zudem das Interesse der Biker stärken. Endlich erhielte das Biken auch auf Verwaltungs­ebene die Anerkennung, die es schon lange verdient. Über sechs Prozent der Schweizer Bevölkerung gehen schliesslich regelmässig biken. Diese Freizeit­beschäftigung entspricht längst nicht mehr nur einem Partikularinteresse.

Der Könizer SVP-Parlamentarier Heinz Nacht strebt eine über­regionale Trägerschaft an, die für neue Biketrails die Verantwortung übernähme. Wäre das in Ihrem Sinn?

In meinen Augen bringt das nichts. Heute ist ja jede Gemeinde schon für ihre Wanderwege verantwortlich. Mit dem neuen Verfassungsartikel wäre sie es auch für Velowege. Man könnte also auf bestehende Strukturen zurückgreifen. Das Ganze nun überregional aufzubauen, würde nur wieder neue Apparate benötigen und somit eine aufgeblasene Verwaltung bedeuten.

Eine Idee ist auch die Einführung einer Bikervignette. Was halten Sie davon?

Das lehne ich grundsätzlich ab. Wohin führt denn das, wenn wir damit beginnen, für jede einzelne Nutzung eine Gebühr zu erheben?

(Berner Zeitung)