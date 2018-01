Früher Frost beschädigte Strassen

Australien VIDEO Die kleine Gemeinde Moora in Westaustralien liess eine Überlandstrasse teeren und filmte das per Drohne aus der Luft. Was als Informationsvideo gedacht war, begeistert jedoch Millionen. Denn so schnell gehe es anderswo nicht, schreiben Kommentatoren. Mehr...

Von Barbara Barkhausen; Sydney 11.01.2017