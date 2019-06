Frontalkollision fordert vier Verletzte

In Schüpfen stiessen am Montagabend kurz vor 18 Uhr zwei Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge war auf der Dorfstrasse in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs, als das zweite Auto, welches in entgegengesetze Richtung fuhr, links auf die Verbindungsstrasse auf die Lyssstrasse einbiegen wollte.