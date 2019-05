Fritz, Fritz und Fritz

Seit gut 130 Jahren existiert das Restaurant Rössli in Säriswil. In all den Jahren hat sich viel verändert. Das Landwirtschaftsland wird verpachtet, und der dazugehörende Dorfladen wurde 1978 geschlossen.

Der Name des Wirts hat hingegen nie geändert: Fritz Kaufmann. Anfang 2018 hat die fünfte Generation das bekannte Speiserestaurant übernommen, Fritz Kaufmann V. und seine Frau Marina. Die beiden sind im vergangenen August Eltern eines Sohnes geworden, der, wie könnte es anders sein, Fritz heisst.