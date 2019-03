Frisches Fast Food am Hirschengraben

Jahrelang verkaufte die Hardy Walther AG an der Ecke Hirschengraben/Maulbeerstrasse im Berner Stadtzentrum Lampen, zuletzt bot im Erd­­geschossladen die Boutique Ashanti bunte Frauenkleider feil – und jetzt soll im denkmalgeschützten Haus mit der Adresse Hirschen­­graben 10 Dean & David einziehen. Dabei handelt es sich um ein Münchner Unternehmen, das gemäss Website «seit 2007 schnelle, gesunde und dabei gänzlich frische Küche in fast 100 Stores in fünf Ländern» anbietet.