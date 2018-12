Friedliche Demo, heikles Plakat

Die Stadt Bern erlebte am Samstag wieder mal einen Demonstrationstag. Unter dem Motto «Bunt statt braun!» hatten linke Kreise zum Protest gegen den gleichentags stattfindenden Parteitag der ultrarechten Pnos (Partei National Orientierter Schweizer) aufgerufen. Rund 500 Personen nahmen am Nachmittag an der bewilligten Kundgebung in der Berner Altstadt teil. Die Demonstration, welche ab 14 Uhr vom Bärenpark bis auf die Schützenmatte führte, verlief friedlich. Einzig der öffentliche Busverkehr war vorübergehend beeinträchtigt. Die aufgebotene Polizei hielt sich im Hintergrund.