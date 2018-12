Frauenvereine leiden an Überalterung

Verstaubt wirkt die Brockenstube in Bümpliz nicht. Die Kleider sind fein säuberlich an Bügeln aufgehängt, Gläser und Teller stehen nach Art und Grösse sortiert im Regal, Plüschtierli und Brettspiele sind liebevoll angeordnet. Und der mit Christbaumkugeln, Servierplatten und Weihnachtsstern belegte Tisch im Eingangsbereich versetzt die Kunden schon beim Eintreten in weihnächtliche Stimmung.