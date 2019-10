Frau tötete ihren Freund mit Messer

Es hat keine Zweifel, dass die Frau am 1. Oktober 2018 ihren damaligen Freund in dessen Wohnung mit einem Messer getötet hat. Das Gericht verurteilte die Frau wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten sowie zu einem Landesverweis von zwölf Jahren.

Es war ein verhängnisvoller Abend in Schwarzenburg. Zwischen dem Paar, das seit zwei Monaten zusammen war, kam es zu einem Streit. Der Auslöser sei vermutlich ein angekündigter Besuch der Ex-Freundin des Mannes gewesen, so das Gericht. Sie wollte am folgenden Tag ihre Sachen holen kommen. «Es ist möglich, dass die Beschuldigte diesen Besuch als Bedrohung empfunden hat», sagte Gerichtspräsident Peter Müller. Für ihren Freund, für sich.

Angst um die Zukunft

Die 28-jährige Ungarin hatte eine sehr schwere Vergangenheit hinter sich. Sie war in einem Kinderheim aufgewachsen, wurde früh in die Prostitution gezwungen, erlebte immer wieder Gewalt. «Der Freund hat ihr zum ersten Mal in ihrem Leben so etwas wie Würde vermittelt.» Er habe sie nicht geschlagen, nicht ausgenützt, nicht auf den Strich geschickt. «Er wollte mit ihr die Zukunft verbringen.»

Die Ex-Freundin aber sei der Grund gewesen, dass er harte Drogen genommen habe und in eine tiefe Krise gestürzt sei. Nun habe sie befürchtet, dass er rückfällig werde – und sie alles verliere. So habe sie verzweifelt einen Ausweg gesucht und gehandelt: Sie rief die Sanitätspolizei an und erklärte, ihr Freund müsse wegen Drogen- und Alkoholproblemen abgeholt werden.

Der Mann sei damit gar nicht einverstanden gewesen. Nach mehreren Anrufen sei ihm dann aber klar geworden, dass sie es wirklich ernst gemeint habe. Da sei er wohl laut geworden und habe sie womöglich auch hart angefasst. «So geriet der Streit auf eine neue Eskalationsstufe.» Dass er regelmässig gewalttätig gewesen sei, wie sie erklärte, glaubt das Gericht nicht. Er wurde von Vertrauten als friedlich und konfliktscheu geschildert.