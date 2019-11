Französische Schule sucht ein Schulhaus

In einer Medienmitteilung machte der Verein Bern bilingue am Mittwoch auf die Lage der Efib aufmerksam: Momentan ist die Schule in einem Gebäude der französischen Botschaft untergebracht. Die Botschaft will es jedoch verkaufen. Mehrmals hat sie den Mietvertrag mit der Schule verlängert. So auch jetzt wieder. Voraussichtlich können die Schülerinnen und Schüler noch bis im Januar am jetzigen Standort in der Sulgenau bleiben.

Uneins mit Vermieterin

Auf der Suche nach einem neuen Standort erlebte die Schule immer wieder Rückschläge. Dann, im Frühjahr 2019, ver­kündetet die Efib, dass sie fündig wurde: Ab Ende Jahr sollten die Schülerinnen und Schüler an der Frankenstrasse in Bümpliz unterrichtet werden.

Die Freude währte kurz. Anwohner fürchteten mehr Verkehr durch Elterntaxis und erhoben Einsprache. Darauf folgten Unstimmigkeiten mit der Ver­mieterin. Bereits im September kündigte die Schule an, dass der Umzugstermin im Dezember wohl nicht eingehalten werden könne. Dies hat sich nun be­stätigt. Grund dafür seien aber nicht die Einsprachen wegen Elterntaxis. Christian Schweikert, Präsident der Verwaltungskommission der Efib, spricht von Mehrkosten, die von der Ver­mieterin gefordert werden und die Schule nicht zahlen kann.

«Gefährliche Situation»

Obwohl es für einen Umzug im Dezember nicht mehr reicht, ist Christian Schweikert zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. Der Standort an der Frankenstrasse sei zwar infrage gestellt, aber noch nicht ad acta gelegt. Gemeinsam mit der Stadt Bern suche man zudem nach Alternativen. Die Zeit drängt, für die Schule sei es eine gefährliche Situation, so Schweikert. «Wenn die Eltern nicht wissen, wie es weitergeht mit der Schule, suchen sie nach einer neuen Lösung für ihre Kinder.»

Stadt hilft bei der Suche

Die Französische Schule sei für Bern eine sehr wichtige Ein­richtung, sagt Stadtpräsident Alec von Graffenried. Ende Oktober habe sich die Efib an den Gemeinderat gewandt. Anschliessend habe man umgehend mit der Suche nach alternativen Standorten begonnen und mehrere Varianten ausfindig gemacht. Stadt und Schule würden sich dabei eher auf das Gebiet in Berns Westen konzentrieren. So müssten sich Eltern und Schüler, die mit einem Umzug an die Frankenstrasse gerechnet haben, nicht auf einen neuen Stadtteil einstellen.