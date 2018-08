Franziska Burkhard folgt auf Veronica Schaller

Franziska Burkhardt wird die 100-Prozent-Pensum-Stelle per 1. Februar 2019 übernehmen. Mit ihrer Wahl werde die personelle und fachliche Neuausrichtung der Kulturabteilung abgeschlossen, teilt der Gemeinderat mit. Diese war im Zuge der Kulturstrategie 2017 bis 2028 vor rund zwei Jahren initiiert worden.

Franziska Burkhardt ist derzeit Geschäftsleiterin des Kulturzentrums Progr und wird diese Aufgabe Ende Oktober abgeben. Nebst ihrer Tätigkeit beim Progr hat sie im Auftrag des Gemeinderates den Prozess zur Erarbeitung der neuen städtischen Kulturstrategie geleitet. Ihre Aufgabe werde es sein, die Kulturstadt Bern in allen Facetten nach innen und aussen, mit profilierter Kulturpolitik, zukunftsweisender Kulturförderung und offenem Dialog zu vertreten, so der Gemeinderat.

Nachfolgerin von Veronica Schaller

Für den Stadtpräsidenten ist Franziska Burkhardt «eine Idealbesetzung». Sie erfülle alle Schlüsselkompetenzen und überzeuge mit ausgewiesenen Kommunikations- und Fachkompetenzen, sagt Alec von Graffenried. Darüber hinaus bringe Franziska Burkhardt Führungserfahrung in Kulturbetrieben sowie als Projektleiterin und Beraterin mit und verfüge über ein grosses Netzwerk in der Kulturszene der Stadt Bern und weit darüber hinaus.

Burkhardt tritt die Nachfolge von Veronica Schaller an, die mitunter zu den am härtesten kritisierten Amtspersonen der Stadt gehörte. Immer wieder wurde ihr mangelndes Fingerspitzengefühl und schlechte Kommunikationsfähigkeit vorgeworfen. Eine Rüge trug ihr ein Fest des Kulturamts ein, an dem die Berner Kultband «Züri West» auftrat. 26'000 Franken kostete die Sause. Schaller geht in den Ruhestand. (pd)