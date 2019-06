Er wurde Letzter. Das erzählt Matthias Kuhl stolz. Letzter beim Wettrennen um den Egelsee, wo sich das Quartier am Samstag zur Gegenveranstaltung der Formel E traf. Bei ihrem Rennen – der Formel F – gab es vier Varianten: Man startete als Gruppe mit aneinandergebundenen Beinen, mit Bobbycar, an Stöcken oder schob einen Gegenstand vor sich her. Kuhl ging mit Abfallkübel und Kind an den Start.