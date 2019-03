Formel E wieder in Zürich – Nause nicht überrascht

Die Formel E soll 2020 nach Zürich zurückkehren und 2021 erstmals in Genf stattfinden. Entsprechende Pläne hegt die Swiss E-Prix Operations AG, die Veranstalterin der Formel-E-Rennen in der Schweiz.

In einem Communiqué bestätigte sie am Sonntag einen Bericht im «SonntagsBlick». Das erste Schweizer Formel-E-Rennen fand 2018 in Zürich statt. Am kommenden 22. Juni ist die Stadt Bern am Zug.

Der Promotor der Schweizer Rennen, Pascal Derron, hofft, 2020 mit dem Rennen wieder nach Zürich kommen zu können. Entsprechende Abklärungen seien im Gang, erklärte er schriftlich. 2021 soll dann Genf an der Reihe sein.

Die Swiss E-Prix Operations AG hat nach eigenen Angaben ein Bewerbungsdossier beim Kanton Genf eingereicht. «Wir prüfen mit Stadt und Kanton Genf verschiedene Streckenvarianten», erklärte Derron. «Genf als UNO-Standort und Wirtschaftsmetropole der Westschweiz wäre ein idealer Austragungsort für ein Formel-E-Rennen in der Schweiz».