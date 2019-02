Sperre am Wochenende

Ab Freitag folgt eine noch weiträumigere Umleitung: Dann kann der 12er-Bus nur noch vom Burgernziel via Thunplatz und Ostring ins Zentrum Paul Klee fahren. «Von Freitagmittag bis Samstagabend fährt der 12er-Bus nicht ostwärts. Da haben wir keine Chance für eine Umleitung», erklärt Amstutz. Als naheliegendste Alternative steht die Tramlinie 7 im Ostring zur Verfügung.

Immerhin werden die Obstbergbewohner innerhalb des Quartiers mit Elektro-Golfwagen herumchauffiert und können den inneren Ring des Rennens via Passerellen inklusive Lift verlassen. Dies teilten die Veranstalter an der letzten Infoveranstaltung Mitte Januar mit. Am Sonntag nach dem Rennen fährt der Bus wieder via Burgernziel, und ab Dienstag sollte Normalbetrieb herrschen.

10er-Bus via Guisanplatz

Weniger betroffen ist die Buslinie 10. «Der 10er fährt bis Donnerstag vor dem Rennen normal», sagt Amstutz. Am Freitag und Samstag des Rennwochenendes gelangen die Pendler stadtauswärts via Viktoriaplatz, Guisanplatz, Mingerstrasse und Pulverweg nach Ostermundigen. Am Sonntag sollte der Bus wieder auf der üblichen Route unterwegs sein können.

Die RBS-Linie 40 wendet am Freitag und Samstag beim Guisanplatz respektive beim Ostring. Dazwischen ist der orange Bus nicht unterwegs. Nicht vom Formel-E-Rennen betroffen sind die Westäste der Linien 10 und 12. Wahrscheinlich wird Bernmobil den 12er-Bus am Bahnhof trennen. Die Linie 12 wird am Rennwochenende auf der Route Bahnhof–Länggasse aber auf jeden Fall normal fahren, betont Urs Amstutz.