Formel E: Quartierkommission kritisiert Stadtregierung

Rot-Grün gegen die Formel E

Wie in Zürich, so in Bern: Gegen die Formel-E-Rennen – jenes in Zürich vom Juni 2018 und jenes in Bern 2019 – stellen sich die jeweiligen städtischen Vertreter der SP und der Grünen. In Bern haben die Grünen eine Petition gegen den E-Prix lanciert. Zum Rennen in Zürich sagt Felix Moser, Präsident der Grünen der Stadt Zürich: «Viele Leute, viel Rummel, aber gesehen hat man praktisch nichts, weil alles abgesperrt war.» Ähnlich beurteilt Marco Denoth, Präsident der SP Stadt Zürich, den Event. «Ich denke, dass ein weiteres Rennen nicht in der Innenstadt stattfinden kann.» Seine Alternative: ein E-Prix beim Flughafen Dübendorf. (ehi)