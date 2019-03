Fontänen vor dem Bundeshaus tanzen bald wieder

Bald spritzt das Wasser wieder: Die Wasserfontänen sind jeweils eine willkommene Abkühlung im Sommer und ein beliebtes Fotosujet.

(Quelle: Youtube/Bundesplatz Wasserspiel)

Die Arbeiten zur Sanierung des Wasserspiels auf dem Bundesplatz sind in Kürze abgeschlossen. Nach einigen Tests kann das Wasserspiel am 4. April um 11 Uhr wieder in Betrieb gehen. Das teilten die Stadt Bern und der Energieversorger EWB am Mittwoch mit.