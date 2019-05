Folgen der Frostnacht

Im ganzen Mittelland kam es in der Nacht auf Montag zu Bodenfrost. Direkt über dem Boden in Zollikofen zeigte das Thermometer -7,7 Grad an. So kalt wie sonst nirgends im Flachland. Weiter über dem Boden lag die Temperatur ebenfalls flächendeckend unter dem Gefrierpunkt. Einzig das Tessin und die Ufer der grösseren Seen blieben vor Minustemperaturen verschont.