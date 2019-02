Der Verband Schweizer Flugplätze hat mit Berner Unterstützung für alle acht betroffenen Flugplätze Richtofferten eingeholt – offenbar bei Austro Control aus Österreich, DFS Aviation Services aus Deutschland sowie Aviation Capacity Resources aus Schweden.

Brechbühl will sich nicht im Detail äussern, sagt aber: «Die Offerten zeigen, dass die Dienstleistungen durch Skyguide wesentlich günstiger erbracht werden könnten und sollten als die für das laufende Jahr budgetierten 8,6 Millionen Franken.» Skyguide werde möglicherweise durch die neu gegründete Tochtergesellschaft Skyguide National mitbieten.

Tower gehört Skyguide

Berücksichtigen müsse der Flughafen bei seinen Überlegungen, dass Teile der Infrastruktur Skyguide gehören, zum Beispiel der Tower. Zudem regle Skyguide Bern auch für andere Flugplätze An- und Überflüge. «Nicht nur wir wären also betroffen», so Brechbühl.

Für ihn ist aber auch klar, dass in Bern mit dem gewerbsmässigen Verkehr sowie den Bundesflügen auch künftig ein Vollservice der Flugverkehrskontrolle angeboten werden müsse. Ob die neuen Anbieter dazu in der Lage seien und dies auch wollten, sei offen.