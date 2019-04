Flüge zu Planeten und fernen Sternen

Reise durchs Universum

Die Ausstellung «Bern im All» an der BEA (Halle 3.2) ist der Auftakt zu diversen Feierlichkeiten rund um das 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung. In einer grossen, mit schwarzem Tuch abgedunkelten Halle mit 190 Sitzplätzen zeigt das Planetarium Zürich täglich diverse kommentierte Shows.

Eine lädt zur längsten Reise, die man sich vorstellen kann, ein: an den Rand des Universums. Zuerst gehts zu unseren Nachbarn, den Planeten, dann weiter durch die Milchstrasse und schliesslich in die endlosen Weiten des Alls – und wieder zurück.

In einer anderen Planetariumshow fliegt das Publikum zu Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems. Tatsächlich wird sich die Uni Bern mit der Mission «Cheops» auf die Suche nach erdähnlichen Planeten machen.

Im Herbst dieses Jahres wird ein in Bern gebautes Teleskop mit auf die Reise ins All geschickt. Ziel ist es, ferne Planeten aufzustöbern, auf denen Leben möglich wäre.

Berner Instrumente im All

Ausserhalb des Planetariums werden dem Publikum die Weltraummissionen mit Berner Beteiligung auf Grossleinwand präsentiert. Diese sind allgemein verständlich erklärt, da auch viele Schulklassen zu Besuch sind. Es sind Reisen zum Planeten Merkur, zu Mars und Jupiter und zu Kometen.

Dass die Berner Weltraumforschung an der Weltspitze mitmischt, sollen Zahlen belegen: In den letzten 50 Jahren flogen 34 Instrumente mit Raketen in die obere Atmosphäre und in die Stratosphäre. 33 weitere wurden mittels Raumsonden ins All geschickt. Und weitere Reisen stehen erst noch bevor.

Astronomie am Mittag

«Astronomie am Mittag» heisst die Veranstaltung, die täglich ab 12.15 Uhr auf einer kleinen Bühne des Space-Cafés (hier gibts Speisen in Astronauten-Plastiksäcken) durchgeführt wird. Es sind Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Gestern referierte Daniel Arnold vom Astronomischen Institut über die Lichtgeschwindigkeit und die Vermessung von Distanzen zu Satelliten.