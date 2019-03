Ferienbetreuung soll günstiger werden

Das Modell ist freiwillig, nur einige grössere Gemeinden im Kanton Bern bieten es an. In den meisten Fällen wird die Betreuung für sieben Wochen angeboten. In Muri, wo es den entsprechenden Service in der Schul­anlage Moos gibt, kostet das Angebot bisher 100 Franken pro Tag und Kind. Die Kosten müssen die Eltern allein übernehmen. Vergünstigungen gibt es nur, wenn das steuerbare Einkommen einer Familie gering ist. Dann übernimmt die Gemeinde je nach Fall 20 bis maximal 40 Franken pro Tag und Kind. Der absolute Mindestbetrag für Eltern beläuft sich also auf 60 Franken pro Kind und Tag.

Stadt Bern als Vorbild

Mit dem geltenden Tarifsystem sind jedoch nicht alle einverstanden. «Das Ferienangebot für schulpflichtige Kinder ist in unserer Gemeinde viel zu teuer», findet Raphael Racine (SP). In einem Vorstoss fordert der Lokalparlamentarier deshalb, dass für die Ferienbetreuung die Tarife verbilligt werden. Insbesondere der Anteil, den die Eltern beisteuern müssen, ist für ihn zu hoch.

Racine verweist auf die preisgünstige Lösung in der Stadt Bern. Für die ganztägige Betreuung eines Kindes bezahlen die Eltern dort nur 25 Franken. Ein Vergleich mit umliegenden Gemeinden zeigt jedoch: In Ostermundigen, Ittigen oder Köniz fallen ähnlich hohe Beiträge an wie in Muri. Die Stadt Bern scheint in diesem Fall also eher eine Ausnahme zu bilden.

Gemeinderat will Status quo

Muris Gemeinderat will denn auch nichts von einer Anpassung wissen. In seiner Antwort auf den Vorstoss beharrt er auf dem aktuellen Tarifsystem. Einerseits begründet er dies durch die hohe Qualität der Betreuung und verweist auch auf die anderen, breitgefächerten Betreuungsmöglichkeiten. Anderseits sei seitens des Kantons eine Entlastung der Eltern und Gemeinden geplant.

Tatsächlich: Wegen des revidierten Volksschulgesetzes unterstützt der Kanton die Gemeinden künftig mit 30 Franken pro Tag und Kind. Der Beitrag soll ab September vom Kanton an die Gemeinden fliessen, falls diese ihrerseits die Ferienbetreuung mit einem mindestens ebenso grossen Beitrag unterstützen.