Fehlalarm im Regioexpress

Die Meldung verbreitete sich auf fast allen Medienkanälen. Und sie warf einige Fragen auf. Am Dienstagabend legte der Regioexpress Bern–Biel im Bahnhof Lyss einen langen Halt ein. Polizei und Sanität rückten an. Passagiere durften den Zug nicht verlassen und mussten ihre Personalien angeben. Begründung: Im Zug sei möglicherweise eine übertragbare Krankheit aufgetreten. Laut «20 Minuten» bestand der Verdacht auf einen an Tuberkulose erkrankten Passagier.