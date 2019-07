Fataler Polizeieinsatz im beschaulichen Wohnquartier

Das Drama geschah in einer schon fast kitschig-schönen Wohngegend. Tatort ist ein zweistöckiges Haus im beschaulichen Schönbergquartier im Osten der Stadt Bern. Am Kuhnweg, benannt nach dem Volksdichter Gottlieb Kuhn, steht am Donnerstagmorgen ein Polizeiwagen, den Hauseingang bewacht ein Polizist. Es sind die einzigen Anzeichen, dass in dem noblen Quartier an erhöhter Lage etwas Schlimmes passiert sein muss.