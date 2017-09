Fast 150 000 Franken abgezweigt

Krawatte, Anzug, Poschettli, die grauen Haare gescheitelt. Laurent Passer ist gepflegt wie immer. Doch nichts mehr ist wie vorher. Er hat seine Arbeit verloren, seine Frau ist ihm davongelaufen, sein Ruf ist dahin. Laurent Passer war jahrelang Präsident der katholischen kirchlichen Körperschaft und Präsident des Pfarreirats Christkönig in Freiburg. Er war ein angesehenes Mitglied der Kirche, bis auskam, dass er Geld abgezweigt hatte. Geld, das der Pfarrei gehörte.

Auf grossem Fuss gelebt

Passer war schon seit sechs Jahren Pfarreipräsident, als die Pfarrei im Jahr 2010 eine Kreditkarte anschaffte. Von da an bezahlte er persönliche Restaurantbesuche, Kleider und Schuhe, aber auch Hotelaufenthalte und Flugreisen mit der Kreditkarte. «Es ging so einfach», sagte Passer gestern vor dem Polizeirichter des Saane­bezirks. Und: «Ich habe das aus Dummheit getan.» Ob er auf zu grossem Fuss gelebt habe, fragte Polizeirichter Alain Gautschi. «Ja, das kann man so sagen.» Die Beträge wurden immer grösser, die der 53-Jährige für sich selber brauchte. Unter dem Strich kommt die Anklageschrift auf 147 000 Franken.

Die Buchhalterin der Pfarrei wusste, dass Passer die Kreditkarte für persönliche Auslagen benutzte. Im Oktober 2011 zahlte er knapp 7000 Franken zurück. Danach verbuchte die Buchhalterin die Ausgaben des Pfarreipräsidenten auf ein Konto, das den Namen «Attente» trug. Den Sold übertrug sie Ende des Jahres jeweils unter dem Eintrag «Abrechnung» auf das Konto «Andere transitorische Aktiven». Nur dieses Konto erschien in der Bilanz. Laurent Passer präsentierte die Rechnung und das Budget jeweils der Finanzkommission der Pfarrei. Die transitorischen Aktiven legte er dabei nicht vor.

Alles flog auf, als im Dezember 2015 der Exekutivrat der katholischen kirchlichen Körperschaft als Kontrollorgan genauere Angaben zur Rechnung 2014 der Pfarrei einforderte: Dem Exekutivrat waren unter den transitorischen Aktiven zwei Konti namens «Abrechnung» aufgefallen. Trotz mehrmaligen Anfragen antwortete Laurent Passer erst Mitte Januar – und gab zu, dass er selber der Schuldner war. Kurz darauf zahlte er 30 000 Franken zurück. Ende Januar legte er sein Amt als Pfarreipräsident nieder und zahlte den gesamten Betrag, den er der Pfarrei schuldete, zurück. «Ein Angehöriger hat mir den Betrag geliehen», sagte er gestern vor Gericht.

Strafe ist Verhandlungssache

Sein Anwalt Alexandre Emery und die stellvertretende Generalstaatsanwältin Alessia Chocomeli-Lisibach hatten sich auf ein vereinfachtes Verfahren geeinigt; in diesem handeln die beiden Parteien vor dem Gerichtstermin eine Strafe aus. Dafür gibt es keine Rekursmöglichkeit mehr. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin hat Laurent Passer der ungetreuen Geschäftsbesorgung angeklagt. Er erhält dafür eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Die Bewährungsfrist läuft über zwei Jahre. «Ihr Verhalten war nicht ungeschickt, sondern unehrlich», sagte Polizeirichter Alain Gautschi zu Passer. Im Oktober erhält Laurent Passer noch Arbeitslosengeld. Danach wird er ausgesteuert.

