Fassnachts Pyro-Aussetzer und Fangewalt in der Aarbergergasse

Späte Reue

Am Sonntag entschuldigte sich Fassnacht für sein Verhalten. «Es tut mir aufrichtig leid, dass mir in der grenzenlosen Euphorie diese Dummheit unterlaufen ist. Ich möchte mich dafür in aller Form entschuldigen», lässt er sich in einer Mitteilung der Young Boys zitieren.

Der YB-Spieler muss mit Konsequenzen auf zwei Ebenen rechnen. Zum einen hat der Club in Aussicht gestellt, dass er mit einer «massiven Busse» sanktioniert werde. Das heisst, dass Fassnacht mit einem einmaligen Lohnabzug rechnen muss. Doch damit ist die Sache für den YB-Spieler nicht ausgestanden.

Es ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn eröffnen wird. Worauf dies hinauslaufen könnte, zeigt der Fall von zwei Spielern des FC Zürich, die an der Cupsiegerfeier im vergangenen Jahr ebenfalls Pyro-Fackeln in der Hand hielten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat gegen sie bedingte Geldstrafen verhängt, wie die «NZZ am Sonntag» gestern berichtete.

Sieben Polizisten verletzt

Die 200 bis 300 Personen umfassende Gruppe aus dem Umfeld der Reitschule wollte offenbar ungestört ihre Fackeln abbrennen, was sie auch tat. In einer ersten Phase entschied sich die Polizei, mit «Blick auf die Verhältnismässigkeit und die zahlreichen Unbeteiligten nicht einzuschreiten».