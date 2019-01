In der Nacht auf Mittwoch haben Vandalen das Parterre des Gebäudes auf dem Serini-Areal in Bern beschmiert. Auf zwei Seiten haben sie die Fassade mit dunkelbraunen Farbbeuteln beworfen; die grossen Farbflecken bedecken fast die ganze Glasfront. An der Fassade sind zwar zwei Überwachungskameras angebracht, abschrecken liessen sich die unbekannten Vandalen von diesen aber nicht.