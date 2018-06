Familienleben auf dem Festplatz

Mittelländisches Turnfest: Das bedeutet ein sich Messen in sportlichen Leistungen, festen, das Zusammensein mit Sportsfreunden geniessen. Mittelländisches Turnfest bedeutet aber auch eine immer schwieriger werdende Suche nach Organisatoren. Die Turnvereine von Münchenbuchsee haben sich zu ihrem 100-jährigen Bestehen für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt und den Zuschlag erhalten.

Mittendrin in der Organisation, aber auch in der Durchführung stehen die Familien Moser und Carrier. Für sie sind diese Tage zum Zentrum ihres aktuellen Lebens geworden. «Wir helfen Tag und Nacht mit, das ist Ehrensache», sagt Beatrice Carrier-Moser, um dann gleich in Jubelgeschrei auszubrechen.

Als Teamleaderin der Aerobic-Gruppe von Münchenbuchsee hat sie von ihren Leuten soeben das Wettkampfresultat erfahren. Mit 9.25 Punkten liegen die Buchserinnen am Samstagnachmittag weit vorne. Die Frauen fallen sich in die Arme, Tränen fliessen. «Ich bin fix und fertig, da kommen die Emotionen rasch hoch», sagt Carrier und jubelt nochmals.

Als Kind infiziert

Für die 42-Jährige hat das Fest mit der Suche nach Helferinnen angefangen. Ihren Eltern musste sie nicht lange erklären, was das Mittelländische Turnfest ist. Sie waren es, die ihrer Tochter den Turnervirus übertragen haben. Die Augen des 70-jährigen Hansruedi Moser beginnen zu glänzen, wenn er vom Fest spricht.

Die Familie – dazu gehört neben der Tochter und ihrem Mann auch ein Grosskind und die Ehefrau – hat sich zu einer kurzen Pause unter einem Baum niedergelassen. «Dass ich ein solches Fest in unserem Dorf erleben darf, freut mich ausserordentlich», sagt der Vater von Carrier.

In Münchenbuchsee laufe nicht mehr viel und als Turner schlage sein Herz für solche Anlässe. Der Senior hat beim Aufbau der Aussenstände mitgeholfen, sich beim Verkehrsdienst als Helfer betätigt und bei der Essensverteilung für die Turner ist er auch mit dabei. Für den Senior ist das eine Selbstverständlichkeit.

Als Senior mit dabei

Der erfahrene Allrounder hat als Aktivmitglied schon an schier unzähligen Turnfesten teilgenommen. Jetzt sei die Zeit, als Helfer mitzuwirken, konstatiert er. Klar, dass er mit diesem Engagement als Ehrenmitglied zum Sonntagsapéro eingeladen ist. Das freue ihn, meint Moser, aber noch mehr freut er sich ob dem Engagement der gesamten Familie.

«Das Mittelländische hier in Münchenbuchsee, das werden wir nicht ein zweites Mal erleben, das ist einfach megacool», fügt Carrier an. Auf eigenem Boden zeigen zu können, was man wöchentlich trainiert habe, sei schon speziell, und dann noch die Eltern und die eigene Familie dabei zu haben. Die Runde unter dem Baum ist sich einig: Sie wollen jede Minute geniessen, trotz der Strapazen.

Als Familie auf dem Festplatz

Für Mutter Vreni Moser beginnen die Strapazen gleich, sie hat sich in der Kaffeestube als Helferin eingetragen. Sicher werde sie schmerzende Beine haben, meint die 69-Jährige, doch das sei ihr der Einsatz wert.

Sie wird von 16 bis 20 Uhr Kaffee und Kuchen zubereiten und über die Theke reichen. Einkassieren werden andere, das hat sie als Bedingung gestellt. Es sei gut, dass in Buchsi endlich einmal so richtig Betrieb sei und Gäste anreisen würden, meint auch sie. Negative Aspekte kann sie keine ausmachen, höchstens dass es am Freitag einen Moment lang kräftig geregnet habe.

Auch die restlichen Familienmitglieder sind des Lobes voll. Eine gute Stimmung, viel Wettkampfgeist und spektakuläre Darbietungen, so präsentiere sich das Fest bist jetzt, und das sei wunderbar.

Ob Jean-Marc Carrier dies am Sonntagabend auch noch sagen wird, er der mit seiner Frau die Sternenbar leitet und im Dauereinsatz steht? «Sicher», antwortet er. Das sei eine Lebenserfahrung, die er nicht missen möchte. (Berner Zeitung)