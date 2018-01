Falsche Polizisten in Bern auf frischer Tat ertappt

Am Montagnachmittag hat die Kantonspolizei in Bern zwei Männer angehalten, welche sich als falschen Polizisten ausgaben. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war am früheren Nachmittag eine Frau aus Bern von einer akzentfrei hochdeutsch sprechenden Frau angerufen worden, welche sich als Polizistin ausgab. Die unbekannte Anruferin erklärte, dass im Rucksack eines verhafteten Kriminellen Name und Adresse der angerufenen Frau gefunden worden seien und demnächst wohl ihre Konten gehackt würden.

Dabei wurde die Frau von der Anruferin sowie zwei weitere Personen massiv unter Druck gesetzt und schliesslich dazu bewegt, mehrere zehntausend Franken abzuheben. Der Frau wurde weiter glaubhaft suggeriert, dass es sich beim abgehobenen Geld um Falschgeld handle, welches zu Ermittlungszwecken an ihrem Domizil durch einen «Polizisten» abgeholt werde.

Ein solcher erschien kurze Zeit später, worauf die Frau aber misstrauisch wurde und einen Ausweis verlangte. Darauf ging der zunächst Unbekannte ohne das Geld wieder von dannen. Die Frau verständigte in der Folge über die Notrufnummer die Kantonspolizei Bern, wie diese am Mittwochnachmittag mitteilte.

Kapo-Mitarbeiter konnten den vermeintlichen Polizisten sowie einen zweiten Mann anhalten und vorläufig festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 42- und einen 39-jährigen Mann – beide mit georgischen Pässen und Wohnsitz in Deutschland. Beide Männer sind seither in Haft. Weiterführende Ermittlungen sind im Gang.

Tipps gegen Betrugsversuche

Die beiden Verhafteten sind offenbar nicht die einzigen, welche diese dreiste Masche anwenden, um an Geld zu kommen. Wie die Kantonspolizei Bern weiter mitteilt, gingen auch in den Tagen nach der Anhaltungen der Männer entsprechende Meldungen zu falschen Polizisten ein. Sie gibt folgende Tipps, um einem Betrug zu entgehen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich ein angeblicher Polizist/eine angebliche Polizistin in akzentfreiem Hochdeutsch meldet.

Die Polizei verlangt nie nach grösseren Bargeldsummen oder Wertsachen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie ein angeblicher Polizist dazu bringen will, Bargeld abzuheben, zu zahlen und Geld oder Wertsachen an Unbekannte zu übergeben.

Seien Sie skeptisch, wenn auf Ihrem Telefon die Nummer 117 angezeigt wird. Die echte Polizei ruft nie von der Notrufnummer 117 aus an.

Im Zweifelsfall legen Sie auf und melden den verdächtigen Anruf der Polizei.

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Passwörter oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie nie Bargeld an unbekannte Personen.

(mib/pkb)