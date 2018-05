Falsche Polizisten bleiben hinter Gittern

Die ganze Nacht waren sie durchgefahren. Am späten Sonntagabend waren sie in Bremen gestartet mit dem Ziel Schweiz. Am Montagnachmittag, 8. Ja­nuar, war ihre Reise zu Ende. Im Berner Kirchenfeldquartier wurden die beiden in Deutschland lebenden Georgier verhaftet.

Der ältere der beiden Freunde hatte zuvor bei einer Frau zweimal geklingelt, um angeblich im Auftrag der Polizei 40'000 Franken abzuholen. Die Seniorin war von zwei Personen von der Nummer +41 117 angerufen und gewarnt worden. Bei ihr stehe ein Einbruch bevor, und das Geld auf ihrem Bankkonto sei nicht mehr sicher. Das wisse man aufgrund von gefundenen Unterlagen, sagte der Mann am Telefon, der sich als Mitarbeiter der Wache Kirchenfeld ausgab.

Die gut 80-jährige Frau wurde misstrauisch, als es klingelte. Sie verlangte einen Ausweis, der Mann zog von dannen, kam aber nicht weit.

Unterschiedliche Rollen

Am Dienstag mussten sich die beiden Georgier vor dem Wirtschaftsstrafgericht wegen versuchten Betrugs verantworten. Sind die beiden nun Mitglieder einer international operierenden Bande, wie das der Staatsanwalt sah? Oder waren sie in die Schweiz gereist, um sich Occasionsautos anzuschauen, wie die zwei Verteidiger argumentierten?

Für Einzelrichterin Barbara Lips war der Fall eindeutig: Die beiden Angeschuldigten gehören einer Bande an und waren nicht mit lauteren Absichten in die Schweiz gereist. Sie hätten bereits bei ihrer Abfahrt gewusst, dass sie in der Schweiz in etwas Illegales verwickelt sein werden, so Lips.

Das Gericht verurteilte die Angeklagten zu unbedingten Gefängnisstrafen. Den älteren zu 14 Monaten, den jüngeren zu 12 Monaten. Zudem gab es je einen dreijährigen Landesverweis. Lips berücksichtigte die unterschiedlichen Rollen. Während der 43-Jährige in direktem Kontakt mit den Hintermännern und dem Opfer stand, war der 40-Jährige Chauffeur und Aufpasser, ein klassischer Gehilfe. Wobei er beim Schmierestehen zwei echte Polizisten in Zivil nicht erkannte.

Vermutlich handelten die zwei Georgier im Auftrag des Miri-Clans in Deutschland, der die Eigenschaften der organisierten Kriminalität aufweist. Der Ältere gab jedenfalls an, dass sein direkter Auftraggeber Mitglied dieses Clans sei. Er sei beauftragt worden, in der Schweiz 50'000 bis 80'000 Franken abzuholen, die aus der Türkei stammten. Für die Richterin war diese Aussage nicht glaubhaft.

Wichtiger Teil des Systems

Als sogenannte «Abholer» hätten sie eine wichtige Rolle im ganzen Betrugssystem, sagte die Gerichtspräsidentin. Sie müssten die Beute holen und stünden in direktem Kontakt mit dem Opfer.

Staatsanwalt Rolf Rüdisser war mit den unbedingten Strafen zufrieden. Er hatte 18 Monate unbedingt gefordert, um ein starkes Zeichen zu setzen gegen diese «perfiden Machenschaften». Die Verteidiger verlangten einen Freispruch. Ihren Mandanten könne nicht nachgewiesen werden, dass sie von Anfang an in den Betrugsplan eingeweiht waren. Der Vorwurf entspringe der «blühenden Fantasie» des Staatsanwalts, er wolle die Vorgehensweise aus anderen Fällen auf die zwei Georgier projizieren, sagte einer der beiden Verteidiger.

Wegen Fluchtgefahr verlängerte das Wirtschaftsstrafgericht die Sicherheitshaft. Beide Angeklagten haben zahlreiche Vorstrafen in Deutschland. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Berner Zeitung)