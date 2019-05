Fahrleitungsstörung beim Europaplatz

Gemäss des Bahnverkehrsinformationsdienstes ist es am Montagmittag in Bern zu einer Fahrleitungsstörung gekommen. So ist der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Europaplatz, Liebefeld und Weissenbühl unterbrochen. Noch ist unklar, wie lange die Störung andauern wird. Es ist mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.