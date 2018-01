Fahrer landet mitsamt Auto in der Aare

Der Kantonspolizei Bern wurde am späten Mittwochabend kurz nach 23.10 Uhr gemeldet, dass ein Auto bei Büren in die Aare geriet: Ein Lenker war in seinem Fahrzeug auf der Bielstrasse von Büren an der Aare herkommend in Richtung Meienried unterwegs, als er auf Höhe Baggersee rechts von der Strasse abkam.

Das Auto geriet anschliessend das Kanalufer hinunter und landete schliesslich in der Aare. Dem 37-jährigen Autofahrer gelang es, sich selbstständig aus dem Fahrzeug zu befreien und ans Ufer zu schwimmen. Er wurde zunächst von Passanten betreut und musste anschliessend leicht verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Aufgrund der schlechten Sicht- und Witterungsverhältnisse sowie der grossen Abflussmenge der Aare konnte das Unfallauto bislang nicht lokalisiert und aus dem Wasser geborgen werden. (chh/pkb)