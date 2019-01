Wer am Freitagmorgen an der Haltestelle Gewerbeschule am Dammweg in Bern auf den Bus Richtung Bahnhof wartete, staunte nicht schlecht. «Koste dein Luxus» stand in grossen Lettern auf dem orangen Werbeplakat von Easyjet geschrieben. «Zürich - Tel Aviv ab 19.90 CHF».