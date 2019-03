Fällt der Lötschberger aus, hält der Intercity

Die Mühe des Münsinger SVP-Parlamentariers Marco Gehri hat sich gelohnt: Falls der Lötschberger-Zug der BLS ausfällt und somit Münsingen nicht bedienen kann, gibts jetzt einen Ersatz. In solchen Fällen werde der Intercity Interlaken/Brig–Basel in Münsingen halten, «sofern dieser pünktlich verkehrt», heisst es in einer Stellungnahme der BLS gegenüber der Gemeinde Münsingen. Der Gemeinderat hat sie in seiner Antwort zu einer Interpellation Gehris veröffentlicht.