Fackel auf Asylzentrum geworfen

Das Übergangszentrum Enggistein wurde am Abend des 5. Januar zum Ziel eines Pyrofackelangriffs. Die noch unbekannte Täterschaft warf die Fackel in Richtung eines Unterstands des Zentrums. Dabei fiel sie in eine grasbewach­sene Böschung, wo sie im nassen Gras ausbrannte, ohne Schaden anzurichten.

Dies bestätigte Christoph Gnägi, Sprecher der Kantonspolizei, gegenüber dem «Bund». «Wir haben schon einige Hinweise erhalten, denen wir nachgehen», antwortet Gnägi auf die Anfrage, wie es um die laufenden Ermittlungen stehe. Konkrete Anzeigen oder Verhaftungen gebe es bis jetzt noch keine.

Bewohner sind erschrocken

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Bern, die Betreiberin des Zentrums, ist, unabhängig von den Hintergründen der Tat empört. «Die Bewohnenden sind über den Vorfall und die Polizei, die wegen den Ermittlungen im Haus waren, erschrocken», sagt Reto Mischler, Leiter Kommunikation SRK Bern.

Das Asylzentrum Enggistein unternehme in Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons alles Nötige, damit sich die meist syrischen Kriegsflüchtlinge nach dem Vorfall wieder wohlfühlen. «Diese Bemühungen kommen bei den Bewohnenden gut an», so Mischler.

Das Übergangszentrum werde von der grossen Mehrheit der Bevölkerung und den Behörden in der Region akzeptiert: «Wir ­bekommen regelmässig positive Rückmeldungen.» (Berner Zeitung)