Fabrikool-Protest: Kollektiv will in der Schreinerei bleiben

Seit 2017 bewohnt das Fabrikool-Kollektiv die alte Schreinerei an der Fabrikstrasse 2 in Bern – zuerst als Besetzer, dann als Zwischennutzer. Nun droht ihnen die Wegweisung, weshalb sie sich am Sonntagnachmittag im Länggassquartier zu einer Kundgebung getroffen haben.