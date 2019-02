Zimmerli sieht keinen Interessenkonflikt in seiner Doppel­­rolle als Politiker und als Anwalt bei Kellerhals Carrard, der sich von der öffentlich mit­­finanzierten Tourismusorganisation bezahlen lässt. Sollte im Grossen Rat die Beherbergungsvereinbarung zwischen Kanton und Bern Welcome thematisiert werden, «trete ich selbstredend in den Ausstand», so Zimmerli.

Die Kritik, dass das Mandat – ob aus der Perspektive von Bern Welcome als Auftraggeberin oder aus jener Zimmerlis als Auftragnehmer – heikel sei, sei für ihn nicht nachvollziehbar. Ob er am Mandat auch dann festhielte, wenn Bern Welcome und der entlassene Bachofner vor Gericht landen sollten, würde laut Zimmerli der Verwaltungsrat von Bern Welcome in Absprache mit seiner Kanzlei entscheiden. «Aus heutiger Sicht ist kein Grund ersichtlich, wieso Kellerhals Carrard dieses Mandat nicht führen sollte.»

Kommission schaut hin

Thema war Bern Welcome am Mittwoch auch in ihrer stadträtlichen Begleitgruppe. Laut zwei Stadtratsmitgliedern, die an der Sitzung teilnahmen, legten Verwaltungsratspräsident Brülhart sowie Sven Gubler, interimistischer Nachfolger Bachofners, ihre Sicht der Dinge dar.

Offenbar konnten dabei Bedenken betreffend die unklaren Zuständigkeiten nicht zerstreut werden. Insbesondere die Tat­sache, dass Brülhart den Verwaltungsrat nicht nur präsidiert, sondern als dessen Delegierter auch auf der operativen Ebene mitmischt, sorgte im Vorfeld für Kritik – auch, weil es erst diese Woche bekannt wurde. Laut den beiden Sitzungsteilnehmern soll sich die zuständige Sachkommission vertieft mit diesen Fragen auseinandersetzen.