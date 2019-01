Die städtische FDP hat vier Männer und eine Frau hauchdünn nominiert. Da stellt sich die Frage, ob sie ein Frauenproblem hat? Das stellt Zimmerli in Abrede: «Die Stadtberner FDP hat kein Frauenproblem. Es waren und sind zum Glück viele Frauen in der FDP engagiert. Ich wünsche mir, dass Claudine Esseiva ihren Platz in der Partei besser findet, und dazu beitragen können insbesondere die anderen engagierten Frauen.»

Entscheid fällt in Biel

Bereits im Verlaufe der Versammlung wurde klar, dass das Wahlgeschäft nicht einfach glatt durchgehen würde. Die Versammlung stimmte zwei Anträgen in Bezug auf das Nominationsverfahren zu. Der eine verlangte, dass eine geheime Abstimmung durchgeführt wird. Der andere, dass über die Kandidaten einzeln abgestimmt wird.

Das Verfahren zur Nomination der Nationalratskandidaten ist bei der FDP anders als bei den anderen Parteien geregelt. Die Kantonalpartei macht den Sektionen personelle Vorschläge. Im Fall der Stadtberner FDP waren dies die fünf schliesslich Nominierten. Die Sektionen müssen diese bestätigen. Am kantonalen Parteitag, der am kommenden Mittwoch in Biel stattfinden wird, werden dann alle 24 Kandidierenden abgesegnet.

Esseivas steile Karriere

Esseiva gehört seit vielen Jahren zu den Shootingstars der freisinnigen Frauen. Sie brachte frischen Wind in die Partei und ist eine gute Rednerin. Eine Karriere auf Bundesebene schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Bei den Nationalratswahlen 2015 schaffte sie es auf den ersten Ersatzplatz.

Doch weder Christa Markwalder noch Christian Wasserfallen haben bislang ihren Sitz im Nationalrat freigegeben. Ihre Karriere kam ins Stocken. Auch den Sprung in den Grossen Rat schaffte sie nicht: Der städtische Parteipräsident Christoph Zimmerli konnte den Sitz des in den Regierungsrat gewählten Philippe Müller erobern.

Dass es parteiintern gewisse Animositäten gegen ihre Person gab, musste Claudine Esseiva schon bei der Nomination des Kandidaten für die Regierungsratswahlen im Sommer 2017 feststellen. Damals gab es FDP-Mitglieder, welche eine Kandidatur von Christian Wasserfallen ablehnten, weil sie verhindern wollten, das Claudine Esseiva dessen Sitz im Nationalrat übernehmen kann. «Diese Angriffe auf meine Person stimmen mich traurig», sagte sie damals dem «Bund».